Deportes

¡A preparar las cañas!

Las embarcaciones reynosenses han dado inicio con la cuenta regresiva para el LXXII Torneo Internacional de Pesca de Corvina y Especies Varias
  • Por: Josué Segura
  • 11 / Noviembre / 2025 -
Embarcaciones reynosenses se preparan para participar.

Las embarcaciones reynosenses han dado inicio con la cuenta regresiva para el LXXII Torneo Internacional de Pesca de Corvina y Especies Varias, en su segunda edición. 

El torneo va estar cargado de emoción, convivencia y tradición este 15 y 16 de noviembre.

Los pescadores ya tienen preparada su caña también a su equipo, que va estar llevándose a cabo en las costas de La Pesca, Soto la Marina.

