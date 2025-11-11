¡A preparar las cañas!

Las embarcaciones reynosenses han dado inicio con la cuenta regresiva para el LXXII Torneo Internacional de Pesca de Corvina y Especies Varias, en su segunda edición.

El torneo va estar cargado de emoción, convivencia y tradición este 15 y 16 de noviembre.

Los pescadores ya tienen preparada su caña también a su equipo, que va estar llevándose a cabo en las costas de La Pesca, Soto la Marina.