¡Cierre dorado!

La Liga Reynosa de Futbol cerró con broche de oro el Torneo Inter Clubes 2013 con una ceremonia de premiación dedicada exclusivamente a cada uno de los equipos protagonistas y jugadores que destacaron en los departamentos individuales.

El salón de actos del Centro de Alto Rendimiento reunió a los pequeños futbolistas, que cada sábado engrandecían su figura al momento de estar en el terreno de juego para sacar un buen resultado. Víctor Velázquez, presidente del organismo, agradeció a cada una de las escuadras su participación y en la que extendió la invitación para el siguiente torneo que se va desarrollar en el siguiente año.

El delantero Ian García fue el mejor delantero del torneo.

El conjunto de Monterrey RV se llevó los aplausos al conquistar el campeonato, después fue el turno de Rayos de Río Bravo recibir su trofeo de segundo lugar, mientras la Academia Atlas JL quedó en el tercer puesto y la Academia Bravos Reynosa se adjudicó el título de Copa.

El delantero Ian García se alzó como el campeón goleador, seguido de Aldo Barrón que se apuntó el de mejor portero, mientras Iker Gutiérrez y Daniel Valdez fueron designados los jugadores más valiosos.

Dentro de los reconocimientos especiales brillaron los nombres de José Luis García al ser nombrado el director técnico revelación de Ceffar León, además se rindió homenaje a dos figuras del futbol reynosense como Osvaldo Barbosa Echavarría y Jorge López Cantú, quienes se han dedicado en impulsar este deporte y a la formación de múltiples generaciones.

