Coyotes macanean a Búfalos B

Sin ninguna dificultad, los Coyotes macanearon a placer a los Búfalos B por pizarra de 15-2 para convertirse en finalistas dentro del Torneo Estudiantil de Beisbol UAT.

¿Qué ocurrió?

Los Coyotes han jugado buena pelota en el diamante estudiantil, convirtiéndose en el rival a vencer. En esta ocasión, van en busca del tricampeonato. De los mejores bateadores, el lanzador fue Gael Falcón, que en sus cinco oportunidades al bate descargó tres imparables, seguido de Julián Castillo de 3-3, Esteban Padrón y Alberto Rojas, ambos de 3-2.

¿Cuál fue el desempeño de los lanzadores?

El serpentinero Falcón estuvo notable al solamente permitir cuatro imparables y dos carreras, que no le inquietaron para terminar por llevarse el triunfo. Por su parte, Luis Cantú no pudo hacer mucho para evitar el revés.