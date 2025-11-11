¡Campeonas estatales!

La Selección Femenil de la Liga Municipal Universitaria de Fútbol puso en todo lo alto el nombre de Reynosa tras coronarse en el Torneo Estatal categoría 2014 y menores, que se celebró el fin de semana en Ciudad Victoria.

Las fronterizas hicieron un torneo perfecto y lo cerraron con broche de oro goleando 4-1 al representativo de Río Bravo en la final.

Los goles del campeonato fueron obra de Génesis García y Arleth de León, ambas se despacharon con doblete. Además de ser las número uno en el estado, las niñas de la LIMUFUT se ganaron el derecho de representar a Tamaulipas en el Torneo Nacional que se disputará en Puebla.

Reynosa también acaparó los trofeos individuales, Arleth de León se llevó el título de goleo después de marcar 5 tantos y América Guerrero fue la mejor guardameta.

Para resaltar el gran trabajo de Sergio Vázquez y Rafael Mendiola, quienes hicieron una excelente dupla en la dirección técnica.

Una vez más se demostró que la unión hace la fuerza así que los aplausos también van para los equipos Bravos, Tuzos, Lobos, Inglaterra, Titanes, Deportivo Luz, Santander y Vikingos, quienes cedieron a sus jugadoras para lograr el objetivo.



