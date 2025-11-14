Alzan la mano en Torneo Dominical

La temporada regular del Torneo Dominical de la Liga Veteranos de Softbol está en plena recta final por lo que las escuadras de Bravos del Gordo, Bucaneros, Deportivo Génesis y Sin Dientes se han convertido en los lideres de sus respectivas categorías y favoritos para quedarse con el campeonato.

Los Bravos marchan con paso firme al título e incluso matemáticamente ya tienen su lugar asegurado en la postemporada de la letra D2 al ostentar 12 triunfos y una derrota, mientras en el departamento de la D3 la situación está un poco más cerrada al estar en la cima Bucaneros con 14-2 y en el segundo puesto aparece Titanes con 12-5.

Por su parte el Deportivo Génesis casi ha tenido una campaña perfecta, ya que de 17 encuentros solamente ha perdido uno en el departamento D4 y en cambio en la letra E los peloteros de Sin Dientes registra foja positiva de 16-1 y en la segunda plaza aparece Reales con 12-3.



