Domina Bravos la categoría D2

Los Bravos del Gordo han dominado por completo la categoría D2 del Torneo Dominical de la Liga Veteranos de Softbol y son amplios candidatos para quedarse con el campeonato de postemporada.

A base de buena pelota, los Bravos le han hecho honor a su mote al ser verdaderamente bravos al momento de estar en el diamante, ya que los números los avalan al registrar 13 ganados y una derrota para de esta manera quedarse con el título de campaña.

¿Cómo se posicionan los equipos en la Liga Veteranos?

Por su parte, Transportes Express se han quedado demasiado lejos tras ocupar el segundo puesto con 10 triunfos y cinco descalabros, mientras el tercer puesto es compartido por los planteles de Clonados y Yolis, que buscan clasificarse al playoff.

Detalles sobre el rendimiento de los Bravos del Gordo

Los que prácticamente no tienen ninguna posibilidad de avanzar a la fiesta grande son los Cañeritos y Marlins al ostentar números negativos de 6-9 y 3-11, respectivamente.