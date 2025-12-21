¡A jugar tochito!

La Coordinación Estatal de Educación Física sigue promoviendo la actividad deportiva escolar y para el venidero año se implementará el proyecto de la Liga de Fútbol Flag Escolar (Tochito Bandera) en sus diferentes categorías y rama, en los distintos municipios de Tamaulipas.

Con el respaldo de la Secretaria de Educación y de la Subsecretaría de Educación Básica, este proyecto se va implementar en el 2026 en instituciones de nivel primaria y secundaria.

Con la apertura por parte de CONADE del Futbol Flag en los Juegos Deportivos Nacionales Escolares de la Educación Básica, la Coordinación Estatal de Educación Física, comandada por Héctor Díaz Sandoval creará una Liga Escolar de esta disciplina donde infantes y jóvenes practiquen esta disciplina deportiva.

Al frente de este proyecto se encuentra el couch David Salomón Monroy Reyna, que cuenta con mucha experiencia en el futbol americano universitario y el LEF José Luis Quintero Leyva. La intención es iniciar a finales de enero con las categorías infantiles, juveniles y magisterial femenil y varonil.