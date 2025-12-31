Tlacuaches, a un juego de la gloria

Los Tlacuaches se han colocado a un juego de llevarse la gloria del campeonato de playoff de la D3, luego de ganar su primer juego de la serie final por cerrada pizarra de 13-8 sobre Peloteros, dentro de la Liga Veteranos de Softbol.

Ambos planteles cuentan con line up de respeto por lo que en la etapa de la tercera entrada los Tlacuaches prendieron la mecha para hacer explotar su ofensiva con largo desfile de ocho carreras, siendo el momento clave del encuentro para nunca perder la delantera que formaron.

Dentro de los constantes batazos que dieron los Tlacuaches destacaron los jonrones que fueron cortesía de Joshua Mejía y David Lara este último fue con dos compañeros a bordo y ser nombrado como el jugador valioso del encuentro.

Otro de los jugadores que fue clave en la victoria fue el lanzador Ramiro Flores ¨El Rabioso¨, que mantuvo a sus compañeros en la pelea al controlar por momentos a los Peloteros y de esta manera vencer al también lanzador Alcindo Zamora.



