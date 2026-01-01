¡Habrá tercer juego!

Los Peloteros se resistieron por completo a perder la final al encargarse de ganar el segundo de la serie por cerrada marcador de 15-11 sobre los Tlacuaches y forjar a un tercero y definitivo choque para conocer al nuevo rey del diamante de la categoría D3 de la Liga Veteranos de Softbol.

¿Cómo lograron los Peloteros vencer a los Tlacuaches?

El plantel de los Peloteros sacó a flote la experiencia de su lanzador Nicolas Flores para adjudicarse el partido, ya que en el primero de las hostilidades lo perdieron 8-13 por lo que estaban con la obligación de ganar a como diera lugar.

La ofensiva de los Peloteros estuvo atinada desde que se cantó ¨Play Ball¨ al realizar largo ataque de seis carreras en la segunda entrada y de esta forma marcar el camino del triunfo, mientras el segundo rally de la media docena fue en el quinto acto para asegurar las acciones.

Detalles del partido entre Peloteros y Tlacuaches

Los mejores desde la caja de bateo fueron José Hernández con par de jonrones, Omar Morúa también se lució dos jonrones, Luis Contreras, Guadalupe Gutiérrez y Carlos Castillo conectaron uno, respectivamente.

El serpentinero Flores fue quien se apuntó el triunfo, mientras el pitcher derrotado fue el relevista Ramiro Flores, ya que ingresó por el abridor Hugo Martínez a quien le encontraron la bola y le hicieron siete carreras.

Impacto de la victoria de Peloteros en la serie final

La victoria de los Peloteros no solo les permite mantener vivas sus esperanzas de coronarse, sino que también establece un tercer y decisivo partido que promete ser emocionante para los aficionados al softbol.