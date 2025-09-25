Quieren Tlacuaches la cima

Quieren Tlacuaches la cimaLos Tlacuaches están empeñados en obtener el liderato de la categoría D3
Los Tlacuaches están empeñados en obtener el liderato de la categoría D3 por lo que en cada encuentro juegan buena pelota y en este último no fue la excepción al superar 11-6 a los Venados, dentro de la actividad en la Liga Veteranos de Softbol.
El juego se había convertido adulto y los Tlacuaches no encontraban la formula para descifrar los lanzamientos de Carlos Quilantan, pero fue en el quinto episodio cuando lograron reponerse con largo ataque de siete carreras para encaminarse a la victoria.
El abridor Hugo Martínez recibió seis carreras y todo apuntaba que se llevaba el descalabro, pero gracias al aporte ofensivo de sus compañeros y la tranquilidad que mostró en los últimos episodios fue suficiente para salir con banderas desplegadas del diamante.
Por su parte el line up de los Tlacuaches respondió a la cero por conducto de Armando Lunas Jr., que se fue de 4-3, mientras su señor padre Armando Luna no se quedó atrás al colaborar de 3-2, seguido de Edgar Teniente y Joshua Mejía que pegaron respectivos cuadrangulares.