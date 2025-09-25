Quieren Tlacuaches la cima

Los Tlacuaches están empeñados en obtener el liderato de la categoría D3 por lo que en cada encuentro juegan buena pelota y en este último no fue la excepción al superar 11-6 a los Venados, dentro de la actividad en la Liga Veteranos de Softbol.

El juego se había convertido adulto y los Tlacuaches no encontraban la formula para descifrar los lanzamientos de Carlos Quilantan, pero fue en el quinto episodio cuando lograron reponerse con largo ataque de siete carreras para encaminarse a la victoria.

El abridor Hugo Martínez recibió seis carreras y todo apuntaba que se llevaba el descalabro, pero gracias al aporte ofensivo de sus compañeros y la tranquilidad que mostró en los últimos episodios fue suficiente para salir con banderas desplegadas del diamante.

Por su parte el line up de los Tlacuaches respondió a la cero por conducto de Armando Lunas Jr., que se fue de 4-3, mientras su señor padre Armando Luna no se quedó atrás al colaborar de 3-2, seguido de Edgar Teniente y Joshua Mejía que pegaron respectivos cuadrangulares.



