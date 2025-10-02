¡Titular indiscutible!

No cabe duda que el reynosense Jesús Borjas atraviesa su mejor momento en las fuerzas básicas del Atlético San Luis, siendo sus números y tres goles que ha marcado un claro ejemplo de lo que ha hecho en este campeonato del Apertura 2025.

Pese que en lo colectivo no se le estén dando los resultados el mediocampista de ¨Borjitas¨ se ha ganado la titularidad al convertirse en un elemento importante en la creación del ataque.

Este torneo ha tenido mayor oportunidad en demostrarse e inmediatamente lo ha aprovechado en ser titular en 10 encuentros de los 11 que ha disputado registrando un total de 889 minutos, la mejor cantidad desde su llegada en el Apertura 2024 donde solamente sumó un total de 238, posteriormente en el Clausura 2025 solo estuvo dentro del terreno de juego por espacio de 444 minutos.

En este Apertura 2025 Borjas ha mostrado que está completamente adaptado y se ha animado en crear constante ataque, además de pisar reiteradamente el área y eso se ha reflejado en la cantidad de anotaciones que ha realizado.

El primer gol en las fuerzas básicas del Atlético San Luis fue en la jornada 4 en el triunfo de 4-1 sobre el Cruz Azul, después en la fecha 9 apareció en el minuto 38 para tomar delantera sobre el Santos pero terminaron cayendo 1-2 y recientemente en la 11 se hizo presente en el marcador en la derrota de 2-4 ante Pachuca.