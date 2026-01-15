Fuerzan Titanes juego 3

Cuando todos los pronósticos estaban en contra de los Titanes, estos lograron sobrevivir dramáticamente al segundo juego de la serie de campeonato al vencer 10-9 a El Triunfo para de esta forma obligar a un tercero y definitivo choque de la letra D3 en la Liga Veteranos de Softbol.

Los Titanes fueron apaleados en el primer desafió 2-17 por lo que en este segundo frente los pronósticos no estaban a su favor, pero el buen trabajo del lanzador Jorge Padilla y el ataque certero de cuatro carreras que construyeron en el quinto acto fueron determinantes.

Los peloteros de El Triunfo se vieron abajo por tres rayitas de diferencia, pero en el despertar del tercer inning Daniel Fernández y Alberto Fernández dispararon cuadrangulares para cargar la balanza a su favor 6-3.

Durante la baja de esa misma escena los Titanes emparejaron, pero el momento clave del duelo fue en el quinto acto cuando Padilla disparo jonrón para llevarse por delante a Pedro Ledezma y Carlos Segura, posteriormente Mario Gutiérrez pegó vuelacercas con un compañero abordo para sentenciar las acciones.







