¡Vuelve a casa!

En su casa, con su gente, con su familia, con todo Villa Esmeralda y América Villas apoyándolo. El reynosense Jonathan ¨Pollo¨ Barrientos tuvo una inspirada actuación para guiar al triunfo a los Tigres UANL 3-0 sobre Club Calor.

El ¨Pollo¨ Barrientos se volvió a reencontrar con sus seres queridos e inmediatamente que inicio el partido fue el maestro de ceremonia al marcar gol por la vía de la pena máxima, que al mismo le cometieron la falta, minutos más tarde dio dos asistencias para de esta manera tener una actuación redonda y convertirse en el jugador más valioso.

El mediocampista felino, que recientemente ascendió de la Sub17 a la Sub19, se ha ganado un lugar en el cuadro que dirige el también reynosense Carlos Turrubiates, este último comentó que es un jugador de proyección del club y que lo están llevando por un buen proceso de trabajo.

Al finalizar el cotejo inmediatamente la afición comenzó a corear el apodo de el ¨Pollo¨ y sin duda alguna el jugador juvenil atendió a los más de 100 personas que se acercaron en pedirle la foto del recuerdo, autógrafos en playeras, balones y tachones.

¨Muy contento de regresar a mi casa, aunque sea por un rato, ver a todas las personas que en algún momento me apoyaron cuando jugaba con América Villas¨, comentó el playera 242, que es de pocas palabras, pero también señaló que se mantiene trabajando en su proceso porque hay mucha competencia.

Hasta el momento en el naciente Apertura 2025 el fronterizo ha participado en seis partidos con los Tigres Sub19 sumando un total de 220 minutos.

El ¨Pollo¨ Barrientos fue bien recibido en su casa encargándose en firmar playeras y tomarse fotografías con la afición.