Emiliano colgó el cero con los Tigres de Álica

El portero reynosense Emiliano Pérez fue clave en la victoria de su equipo, los Tigres de Álica FC por 1-0 sobre Colima FC en la jornada 2 de la Liga Premier (Segunda División). El ex guardameta del Necaxa está cumpliendo como refuerzo de los felinos pues en dos partidos solamente ha permitido un solo gol. En la jornada inaugural los Tigres de Nayarit habían empatado 1-1 ante los Leones Negros así que suman 4 puntos en el torneo. Los Tigres visitan este sábado en la jornada 3 a los Reboceros de la Piedad y Emiliano buscará colgar otro cero en su arco.