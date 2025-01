Ante el invicto norteamericano, Delmer Zamora: ´El Tigre´ peleará en Las Vegas

Por: Alberto Gamboa

Enero 17, 2025 -

El "Tigre" Castañeda firmó contrato para su próxima pelea el 5 de abril, donde cumplirá otro de sus sueños boxeando, por primera vez, en Las Vegas, Nevada.

El combate luce por demás atractivo, ya que su rival será el invicto norteamericano, Delmer Zamora (15-10-0).

El pugilista reynosense compartió la noticia con mucha emoción a través de sus redes sociales, lo que provocó una lluvia de felicitaciones de sus seguidores.

"Es un sueño hecho realidad y es la oportunidad que estaba esperando para mi carrera, y no la voy a desaprovechar. Dios ya me escuchó, me abrió las puertas y me dio esta oportunidad; ahora me toca a mí hacer el resto.

Gracias Top Rank por esta oportunidad", escribió el campeón juvenil de la OMB. Pelear en la capital mundial del boxeo podría cambiarle la vida a Hugo Castañeda, pero sabe que necesita vencer y convencer.