Sigue siendo el rey

Esta vez no hubo sorpresas en el cuadrilátero, The Panther Jr. acabó con La Monja y sin despeinarse retuvo el Megacampeonato en la batalla estelar.

La bella Nahara Cárdenas apareció como réferi y en lugar de defender a su ex (La Monja), terminó enamorada del Megacampeón.

En una sola caída se demostró que existe mucha diferencia entre ambos luchadores. The Panther Jr. hizo lo que quiso con su rival y para muchos se excedió en el castigo, ya que además de reventarle una botella en la cabeza, también le reventó el pecho a base de "raquetazos".

La Monja tuvo algunos chispazos y la afición lo cobijó, pero en esta ocasión los gritos de apoyo de nada sirvieron, ya que terminó con la máscara hecha pedazos y teñida de sangre.

The Panther sacó el colmillo largo y retorcido para ganar la lucha, ya que nadie se dio cuenta del faul que cometió, mucho menos que le quitó la capucha a La Monja.



