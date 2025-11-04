Deportes

Sigue siendo el rey

Sin despeinarse The Panther Jr. se impuso a La Monja en la pelea estelar
  • Por: Alberto Gamboa
  • 04 / Noviembre / 2025 -
Esta vez no hubo sorpresas en el cuadrilátero, The Panther Jr. acabó con La Monja y sin despeinarse retuvo el Megacampeonato en la batalla estelar.

La bella Nahara Cárdenas apareció como réferi y en lugar de defender a su ex (La Monja), terminó enamorada del Megacampeón. 

En una sola caída se demostró que existe mucha diferencia entre ambos luchadores. The Panther Jr. hizo lo que quiso con su rival y para muchos se excedió en el castigo, ya que además de reventarle una botella en la cabeza, también le reventó el pecho a base de "raquetazos". 

La Monja tuvo algunos chispazos y la afición lo cobijó, pero en esta ocasión los gritos de apoyo de nada sirvieron, ya que terminó con la máscara hecha pedazos y teñida de sangre. 

The Panther sacó el colmillo largo y retorcido para ganar la lucha, ya que nadie se dio cuenta del faul que cometió, mucho menos que le quitó la capucha a La Monja. 


