¡Mandan Texanos!

La experiencia de los Texanos fue determinante y la sacaron a flote en la primera entrada para hacer efectivo ataque de 12 carreras que los condujo en derrotar a Los López por pizarra de 21-17 y de esta manera proclamarse campeones de playoffs de la categoría 60 años y más del Club Social Deportivo de Veteranos y Jubilados.

El campo Manuel Pavón Mortera lució con una buena entrada de la afición, que vitoreo en todo momento las 12 rayitas que construyeron los Texanos a base de los dobletes de Demetrio Castillo, Martín Segura, Heriberto Cobos y Lucio Lozano, además de los imparables que salieron de los bates de Alfredo Ruiz, Refugio Bañuelos, Luis Garza y Agustín Montoya.

A base de tempranera ofensiva los Texanos se convierten en los campeones de 60 años y mayores en el Club Social Deportivo de Veteranos y Jubilados.

Por su parte la serpentina de Los López colapso al cambiar en un mismo episodio a los lanzadores Rodolfo López, Raúl Robles y el encargado de mantenerse fue Gabriel Ponce. En cambio, por los Texanos Jaime Lerma se apuntó el triunfo, pero no logró terminar al ser relevado por José Saavedra y Jorge Rodríguez.

Ante el intenso carreraje el juego se alargo por más de dos horas, donde ambos planteles no dejaron de batear en ningún momento, pero al final los Texanos terminaron por imponer condiciones para lucir en el siguiente torneo la estrella que consiguieron.

El cuarto bate, Martín “Camarón¨ Segura fue determinante con el guante como también en el bateo al disparar tres sencillos y un doblete, mientras sus compañeros Cobos y Bañuelos se fueron de 5-3 y Montoya pegó par de sencillos en cinco turnos legales.



