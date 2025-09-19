Superan Texanos a Ferre

Los bates de los Texanos ocuparon solamente dos entradas para fabricar ocho carreras que ayudaron para respaldar el trabajo monticular de Jorge Rodríguez para superar 8-2 a su similar de Ferre, dentro de la actividad de 60 años en el Club Social de Veteranos y Jubilados.

Fueron tres episodios completos que ambos planteles no se pudieron daño, pero todo cambio en la parte alta del cuarto rollo cuando los Texanos le quitaron el cero a la pizarra con las producciones de Heriberto Cobos y Ezequiel Bazán, este último conectó cuadrangular de campo en el Manuel Pavón Mortera para coronar ataque de cinco rayitas.

Pese que los peloteros de Ferre recortaron la distancia en los siguientes innings poco pudieron hacer para encontrarle la pelota al lanzador Rodríguez.

Los Texanos mantuvieron la mecha encendida en la quinta escena agregaron tres más a la cuenta al disparar cinco imparables, pero solamente Refugio Bañuelos, Freddy Ruiz y Demetrio Castillo lograron cruzar el pentágono.



