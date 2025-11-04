Texanos, campeones de temporada regular

La experiencia de los peloteros de los Texanos salió a flote cuando más la necesitaban y en doble cartelera que encararon en el campo Manuel Pavón Mortera resultaron ganadores para de esta forma quedarse con el campeonato de temporada regular de la categoría 60 años y más del Club Social y Deportivo de Veteranos y Jubilados.

Los Texanos necesitaban de dos triunfos para alzarse con el gallardete y así lo terminaron por hacer tras imponerse por el mismo resultado 19-10 a sus similares Farmacias López y Clásicos de Ferre.

Sin duda en ambos encuentros su ofensiva estuvo atinada por lo que se ha convertido en su arma principal, la cual van a utilizar este sábado cuando inicien las hostilidades de la postemporada.

En el primer juego el pitcher ganador fue Javier Saavedra, mientras en el segundo se lo apuntó Jaime Lerma.