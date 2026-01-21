Texanos ganan sus dos compromisos

Los Texanos, actuales campeones en el Club Social Deportivo de Veteranos y Jubilados, han tenido tremendo inicio de temporada regular al vencer en sus respectivos compromisos 14-0 a Estrella Blanca y 18-3 a Óptima Flores, en el campo Manuel Pavón Mortera.

Durante su primer compromiso le pasaron por encima por blanqueada a Estrella Blanca al descargar dos rallys de cuatro carreras que construyeron en la primera y segunda entrada.

Heriberto Cobos y Martín Segura estuvieron encendidos desde la caja de bateo al irse cada uno de 4-4, mientras el receptor Andrés Quirino tampoco lo hizo mal al dar de 4-3.

En su segundo compromiso los Texanos mantuvieron el mismo ritmo de contundencia, ahora sobre Óptima Flores para recetarle amplia paliza y finiquitar el juego por la vía de la misericordia.

Los momentos claves fueron en el segundo y quinto acto al rayar siete y seis anotaciones sobre los lanzamientos de Jorge Treviño, que termino por cargar con el descalabro.

En esta ocasión los peloteros que estuvieron atinados para hacer daño fue Demetrio Castillo al pegar de 3-3, incluyendo un jonrón, seguido de Jaime Lerma que pegó tres inatrapables y Segura que anda en plan grande agrego cuatro sencillos que fueron determinantes para conseguir el segundo triunfo.