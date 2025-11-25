Reconext FC, tetracampeones del SIAMARM

El reinado del equipo Reconext FC sigue vigente en la Liga Sabatina de fútbol SIAMARM después de conseguir el tetracampeonato. Los americanistas golearon 3-0 al Deportivo García en la gran final para bordar su cuarta estrella.

¿Qué ocurrió?

Los dos equipos metieron duro la pierna y el partido se puso bravo, pero Reconext tuvo la contundencia. David Padrón fue el encargado de abrir el marcador. El segundo gol fue por cortesía de Sergio el "Hachita" Coronado. El 3-0 que mató, fue obra de Jair el "Búfalo" Fabela. Los dirigidos por Juan De Luna fueron súper líderes durante el torneo regular y consumaron una gran liguilla para poner la cereza del pastel con su cuarto título.

¿Cuáles son los reconocimientos individuales?

Además, en los reconocimientos individuales, los emplumados se llevaron el trofeo al Mejor Portero en las manos de Ramsés Esparza. Los otros equipos tendrán que reforzarse como nunca para tratar de bajarlos del trono.