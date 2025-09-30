Reynosenses van por las medallas en tenis de mesa

Reynosenses van por las medallas en tenis de mesaLa selección Tamaulipas de tenis de mesa, integrada por los paratletas reynosenses, ya se encuentran en Aguascalientes más que listos
Los fronterizos van con toda la motivación de lograr medallas para su estado. Llevan meses de entrenamiento con mucho esfuerzo, disciplina y pasión.
