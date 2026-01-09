Arranca la temporada regular en la Veteranos

Los peloteros veteranos de experiencia del Club Social Deportivo de Veteranos y Jubilados se han declarado completamente listos para dar inicio este sábado la temporada regular de la categoría 60 años y mayores.

Como ya es una costumbre el diamante Manuel Pavón Mortera se encuentra en perfectas condiciones para que den inicio las hostilidades con un total de siete encuentros, de los cuales también se van a dividir en el campo Antonio Peralta.

Los primeros en entrar en acción son los Mil Botes al enfrentarse ante Jubilados Amigos a las 9:00 de la mañana, mientras los Texanos, actuales campeones, estrenan su corona contra Estrella Blanca a las 11:00 horas y las emociones van en incremento al momento que los Ángeles se topen con los López.

En lo que corresponde en el terreno de juego Antonio Peralta los Norteños abren las hostilidades con los Veteranos, le sigue Óptica Flores al toparse con Ferretiz y después Hospital contra Cecopieri.



