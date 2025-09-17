Invitan a carrera gratuita

El Instituto Municipal del Deporte está invitando a toda la comunidad a participar en la carrera atlética Tecmi Run 2025, organizada por la Universidad Tecmilenio.

Este evento será completamente gratuito y se llevará a cabo este sábado 20 de septiembre a las 7:00 horas en el Polideportivo.

Se premiará a los 3 primeros lugares generales. El objetivo es fomentar la actividad física para mejorar la salud además de la convivencia familiar.