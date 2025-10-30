Le pegan Tecateros a Ratoniza

Se mantienen intensamente las hostilidades de la letra B1 en el campo Ramiro Saracho de la Liga Federal Independiente de Softbol. El duelo de la jornada lo protagonizaron los lanzadores Rodolfo García y Ezequiel Gutiérrez, siendo este último que llevó al triunfo a los Tecateros del Gordo por pizarra de 7-3 sobre la Ratoniza.

El serpentinero Gutiérrez no tuvo el mejor de los inicios al ser castigado con tres carreras en la primera entrada, pero inmediatamente se repuso para no permitir ningún daño y sellar seis ceros en forma consecutiva para apuntarse el triunfo.

En cambio, su rival Rodolfo García también destacó por momentos como en el segundo rollo al tener casa llena y salir bien librado, pero en el cuarto inning paso complicaciones tras recibir daño de cinco rayitas, que terminaron por ser determinantes para el rumbo del partido.

El bateo estuvo comandado por los Tecateros al ser comandado por Daniel Posada y Emiliano Tobías que se fueron de 4-2, respectivamente, mientras Hugo García en sus tres oportunidades pegó par de imparables.



