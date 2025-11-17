Noquea El Güero a los Spiderverse

Los taqueros de El Guero contaron con efectiva serpentina de Carlos Montejo que se combinó con tremenda ofensiva para doblegar por la vía de la misericordia a Spiderverse por pizarra de 20-6 y así mantenerse en el segundo lugar de la categoría D4 del torneo dominical de la Liga de Veteranos de Softbol.

La victoria de los taqueros se dieron gusto al desatar por completo su artillería para alzarse con importante triunfo y así continuar con paso contundente a la postemporada.

Los ganadores se enfilaron al triunfo desde la segunda entrada al momento que anotaron cinco carreras y en la tercera aseguraron el éxito con un jugoso racimo de ocho anotaciones ante el júbilo de los propios jugadores.

Finalmente en la sexta los comandados por s manager José María Rivera realizaron seis más en la quinta para el nocaut.

El pitcheo de Carlos Montejo fue efectivo para los de Spiderverse pues el único daño fuerte que hicieron fue en la cuarta entrada, pero ya no les alcanzó para nada.

Por otra parte los mejores bateadores, Jorge Bautista de 4-2 con un jonrón, Luis Domínguez de 4-3, Jesús Castillo 4-4, Héctor Herrera de 2-2 al igual que Hugo Martínez 2-2.