Doblega Taquería a Tapicería en Softbol

Con buen desenvolvimiento en cada uno de los lanzamientos de Carlos Montejo, combinado con los dos ataques de cuatro carreras fue suficiente para que Taquería El Güero doblegara 11-5 a Tapicería Jaime y Willy, dentro de la jornada en la Liga Lagunera de Softbol.

Los taqueros no se tardaron mucho en encender la mecha desde la caja de bateo al descargar en total ocho carreras, que fueron distribuidas en la primera y segunda entrada, siendo suficiente para sumar un triunfo en la actual temporada regular y mejorar su situación en el standing.

En par de ocasiones Pedro Rodríguez sacó a pasear la pelota del campo, que fue acompañada por los cuadrangulares de sus compañeros Carlos Peña y Arturo Rangel, que se fue de 4-2, y Ángel Uriel estuvo atinado al pegar de 4-3.







