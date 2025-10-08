Taquería El Güero asegura el triunfo sobre Spideverse

Durante tres entradas completas Taquería El Güero mantuvo el juego empatado 3-3, pero en la parte alta del cuarto episodio fabricaron cinco carreras para asegurar el triunfo por pizarra de 10-6 sobre Spideverse, en juego correspondiente de la categoría D4 de la Liga Veteranos de Softbol.

El lanzador Carlos Montejo titubeó en par de ocasiones, pero logró recomponer el camino al cerrar cinco ceros, tres en forma consecutiva para de esta forma asegurar un triunfo más en la actual temporada regular.

Ambos conjuntos estuvieron igualados 3-3 por espacio de tres episodios, pero los taqueros respondieron en el cuarto acto con imparables consecutivos de Hugo García, Rigo Martínez y Héctor Herrera, que se fueron directamente al pentágono al momento que Juan Pérez disparo doblete remolcador, después Jesús Castillo y Enrique Carreón aparecieron con respectivos sencillos para colocar la balanza a su 8-3.

Los jugadores de Spiderverse tuvieron una ligera reacción en la que realizaron tres viajes en dirección al pentágono para tener desventaja de dos anotaciones, pero los del Güero agregaron una más a la cuenta en el séptimo inning en los tachones de Uriel Rivera para sellar el triunfo.







