Taquería El Güero quiere asegurar boleto para el playoff

A como de lugar los peloteros de Taquería El Güero quieren asegurar su boleto al playoff de la letra D4 de la Liga Veteranos de Softbol. En su reciente encuentro no tuvieron mayores problemas para superar ampliamente 15-1 a su similar de Familia Rico.

Desde el primer rollo los taqueros aplicaron certero madruguete de seis carreras para nunca perder la cómoda ventaja que fabricaron, posteriormente en el cuarto episodio volvieron a protagonizar amplio racimo de ocho anotaciones para de esta forma finiquitar las acciones por la vía de la misericordia.

El lanzador Carlos Montejo aplico toda su experiencia para apagar por completo a la ofensiva de Familia Rico, ya que solamente les permitió que en una ocasión le pisaran el pentágono.

Uriel Rivera se fue de 4-2, seguido de Iván Pérez que en tres oportunidades pegó dos jonrones, Jorge Bautista de 3-2 con un bombazo de cuatro esquinas y Enrique Carreón de 2-2.