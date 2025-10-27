Tamaulipecos, en tercer lugar

Los Tamaulipecos llegaron al estado de Aguascalientes para convertirse en protagonistas y así lo demostraron en su charreada de presentación al registrar 391 puntos para obtener el tercer lugar, dentro de la categoría AAA, del LXXXI Congreso y Campeonato Nacional Charro 2025, denominado ¨Pascual Ortiz Rubio¨.

El camino de los fronterizos fue bastante solido para colocarse cerca de conseguir las 400 unidades. El primero paso fue en la cala de caballo al conseguir 45 tantos de Fernando Sandoval Tavera, posteriormente Alejandro Coss y León Jiménez se convirtió en el primer pialador en acertar sus tres oportunidades, registrando 67 buenos, más 88 en el coleo, 37 de ellos fue cortesía Javier Cantú Cantú, 26 de Fernando Antuñano Centeno y 25 de Francisco Alberto Cerón González.

La charreada se convirtió en adulta y entro en las suertes queda grandes puntuaciones donde se puede marcar la diferencia. José Sánchez se aplicó para aguantar los reparos de la yegua para ser calificado con 28 puntos, dándole la oportunidad a su compañero Alejandro Coss y León en realizar imponente actuación al concretar tres manganas a pie y después siguió José Zermeño que puntualizó una mangana a caballo.

Con el resultado, Tamaulipecos se coloca en el tercer escaño, por debajo de RG2 de San Luis Potosí con 395 y Hierro Santo de Campeche se instaló en primero con 420.



