Lucen los tamaulipecos en taekwondo

La representación tamaulipeca de taekwondo logró el quinto lugar general en el Quinto Festival Nacional de Taekwondo, consolidándose como una de las potencias de la disciplina a nivel nacional.

Ayer concluyó la competencia que reunió a miles de atletas de todo el país en la ExpoTampico, ubicada en la zona sur de la localidad.

Romualdo Salazar, presidente de la Asociación Estatal de Taekwondo, celebró el resultado obtenido.

"Gracias a Dios nos fue muy bien, los atletas tamaulipecos destacaron en varias categorías, subieron al podio y nos alcanzó para tener el quinto lugar", señaló.

Además, destacó la importancia de lo vivido fuera de la competencia y resultados, "me quedo muy satisfecho porque muchos jóvenes pudieron venir a competir, presenciar el evento y motivarse a seguir trabajando en sus gimnasios", expresó.



