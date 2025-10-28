Va Tamaulipas con buen paso rumbo a cuartos

La selección de la Liga Municipal Reynosa, que representa a Tamaulipas, se ha convertido en protagonista en el Campeonato Nacional de Beisbol Master, que se lleva a cabo en San Luis Potosí.

Los reynosenses están colocados en el segundo lugar del Grupo B con marca positiva de tres ganados y una derrota para cada vez acercarse en obtener la calificación matemática a los cuartos de final.

La novena tamaulipeca inicio su camino en la justa nacional con triunfo apretado de 5-4 ante el representativo de Chihuahua, mientras en el su segundo compromiso que estuvo cargado de batazos cayeron 12-15 ante Durango.

Ante el descalabro se vieron en la necesidad de ganar a como diera lugar su tercer duelo y así lo terminaron por hacer 9-5 contra Baja California Norte, mientras en el cuarto enfrentamiento doblegaron ampliamente 12-2 a su similar de San Luis Potosí B.







