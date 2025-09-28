Participan en taller de fisioterapia

El Instituto Municipal del Deporte avaló la realización del Taller teórico-práctico en Masoterapia aplicada al deporte y la rehabilitación, dirigido a los fisioterapeutas en formación del IMD.

Esta capacitación se llevó a cabo en el Polideportivo con el objetivo de reforzar los conocimientos y habilidades de quienes brindan atención especializada a los atletas, asegurando un mejor rendimiento deportivo y una recuperación adecuada.