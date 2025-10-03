¡Caen más medallas!

Los talentos reynosenses siguen dándole medallas a Tamaulipas en la Paralimpiada Nacional CONADE 2025 que se está desarrollando en Aguascalientes. Ahora fue en la disciplina de tenis de mesa donde los deportistas fronterizos brillaron con luz propia para subir al podio.

Santiago Fonseca Ramírez, quien hace unos días obtuvo cinco preseas en paranatación, ahora sumó un metal de plata en la clasificación TT5, categoría única, donde acarició la gloria y tropezó en la final contra el representante de Nuevo León, pero eso no empaña su gran participación.

La otra medalla en tenis de mesa fue por cortesía de Clara Guadalupe Olivares Martínez, quien se colgó un bronce en la clasificación TT1 a TT5 categoría única. Clara venció 3-1 a la representante de Coahuila para subir al podio. Su participación en el evento aún no termina pues este fin de semana competirá en paratletismo, en las pruebas de 100, 800 y 1500 metros.

Cabe resaltar el gran trabajo que está realizando el entrenador Erick López, quien hace unos meses inició con la captación de talentos para incluir nuevos deportes, entre ellos el tenis de mesa.



