Confían en talento tamaulipeco

Con 16 jugadores nacidos en Tamaulipas los Guerreros Reynosa FC están listos para iniciar una nueva aventura en el fútbol profesional de la Tercera División.

La directiva encabezada por Alvaro Padilla y el técnico Jaime Jongitud han puesto toda su confianza en el talento de casa.

Desde que anunciaron su regreso a esta frontera, el mensaje fue claro, "En Tamaulipas hay mucho talento, vamos a darles la oportunidad a los futbolistas locales, no nos da miedo debutar jóvenes", expresó el "Presi" hace un par de meses.

Sin duda, la Liga TDP será una gran vitrina para estos chamacos, quienes dejaron a un lado la tentadora "talacha" para aprovechar el que podría ser su último tren rumbo al sueño de jugar en la Primera División.

Hay talento de todo el estado y la lista está encabezada por los reynosenses Juan Pablo Cavazos, Jesus Olán y Jesús Castorena.

Abel Trejo es originario de Mante. Desde Tampico llegaron Brandon Saldaña, Abraham García y Ángel Robles. Victor Valentín Mendoza es oriundo de Soto la Marina. Estos son algunos de los elementos orgullosamente tamaulipecos.



