Taekwondoínes avanzan de grado

Alumnos de taekwondo del IMD presentaron con éxito su examen de promoción de grados con lo cual dieron otro paso en su preparación dentro de las artes marciales.

Ante la presencia de padres de familia y bajo la lupa de su entrenador y el sinodal, los taekwondoínes (hombres y mujeres) de las categorías infantil y juvenil, demostraron los conocimientos, técnicas y disciplina adquiridos a lo largo de meses de ardua preparación.

Estos atletas cierran un capítulo pero continuarán entrenando de cara a los próximos eventos correspondientes al ciclo 2026.







