Taekwondoínes en acción

Arrancó en el Puerto de Tampico la quinta edición del Festival Mexicano de Taekwondo.

Atletas de Reynosa y de todo México están compitiendo en la zona sur de Tamaulipas con el objetivo de subir al podio en este evento avalado por la Federación Mexicana de Taekwondo.

El Instituto del Deporte de Tamaulipas está apoyando este evento donde esperan una buena cosecha de medallas. Reynosa tiene cada vez más taekwondoínes representando a Tamaulipas en gran nivel.



