Taekwondoines regresan a casa con 15 medallas

Con una muy buena cosecha de medallas regresaron a casa los seleccionados reynosenses de la Liga Municipal de Taekwondo, quienes se hicieron respetar en el Torneo Nacional G3 celebrado en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Fueron 15 preseas (2 de oro, 4 de plata y 9 de bronce) las que lograron estos destacados atletas, todos cintas negras, quienes pusieron en alto el nombre de Tamaulipas.

Mucha disciplina y talento están detrás de estas medallas, así como el gran trabajo de sus entrenadores, destacando Victoria Moreno con su metal dorado en la categoría infantil y Ana Alejos con su primer lugar en la categoría adulto.

Drago Vicencio, Yamileth Castillo, Jessica Mejorado y Ximena Mejorado lograron valiosas medallas de plata.

Los ganadores del bronce fueron Aryani Gallegos, Keyra Ríos, Ivanna Acosta, Eduardo Granados, Keiri Zamora, Rodrigo Coello, Abigail Rojas, Edgar Rojas e Imelda Moyeda.



