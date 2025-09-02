Taekwondoínes reynosenses presumen su trofeo y medallas

Taekwondoínes reynosenses presumen su trofeo y medallasLa Liga Municipal de Taekwondo de Reynosa llevó a cabo una reunión con el Instituto Municipal del Deporte
La Liga Municipal de Taekwondo de Reynosa llevó a cabo una reunión con el Instituto Municipal del Deporte para presentar el trofeo y las medallas obtenidas por sus seleccionados en las competencias Estatales y Nacionales más recientes.
Los alumnos de las diferentes escuelas que conforman este organismo presumieron con mucho orgullo sus logros y agradecieron el apoyo recibido.
Representar a su ciudad y a su estado es una gran satisfacción así que seguirán preparándose para las futuras competencias.
