Taekwondoínes reynosenses presumen su trofeo y medallas

La Liga Municipal de Taekwondo de Reynosa llevó a cabo una reunión con el Instituto Municipal del Deporte para presentar el trofeo y las medallas obtenidas por sus seleccionados en las competencias Estatales y Nacionales más recientes.

Los alumnos de las diferentes escuelas que conforman este organismo presumieron con mucho orgullo sus logros y agradecieron el apoyo recibido.

Representar a su ciudad y a su estado es una gran satisfacción así que seguirán preparándose para las futuras competencias.



