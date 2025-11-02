Apalea Tad a Jubilados

Los peloteros del cuadro Tad obtuvieron una victoria bastante holgada sobre los Jubilados del IMSS para apalearlos por pizarra de 23-7, dentro de la jornada del Torneo Interligas de Softbol del IMSS.

La temporada regular va demasiada avanzada por lo que los distintos equipos están en la disputa por conseguir uno de los boletos que se da al playoff, por lo que en esta ocasión este resultado era demasiado importante para el conjunto de Tad.

Con dos jugosos rallys de nueve carreras en la segunda y tercera entrada, respectivamente, fue suficiente para encaminarse en finiquitar el juego por la vía de la misericordia.

Erick Hernández fue el pitcher ganador gracias al efectivo apoyo de sus compañeros a la ofensiva, mientras el derrotado fue José Manríquez.

La batearía en el bateo estuvo comandada por José Ortega de 5-4 con un jonrón, Luis Arredondo al disparar de 4-4 entre ellos par de cuadrangulares, Sergio Leal 4-3 y Diego Velázquez también de 4-4 con un jonrón.