Sustaita se hizo rudo

Tremenda sorpresa dio Sustaita al cambiarse al bando de los rudos. El ex técnico apareció en el cuadrilátero junto a Maldición Jr y Black Cat Jr, y no solo eso, les dio la victoria haciendo trampa, pues le quitó la máscara a Asterisco Jr, para luego llevárselo al toque de espaldas y escuchar el conteo de uno, dos y tres.

La afición no podía creer esa traición, mucho menos sus ex compañeros Pitágoras Jr y Magnífico. Al parecer el promotor quedó encantado con su lucha y ha decidido dejarlo en el bando del mal.

El próximo fin de semana Sustaita formará mancuerna con un rudo consagrado como el Único Jr, para enfrentarse al Magnífico y La Monja.



