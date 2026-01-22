Sustaita se hizo rudo

Sustaita se hizo rudoTremenda sorpresa dio Sustaita al cambiarse al bando de los rudos
Tremenda sorpresa dio Sustaita al cambiarse al bando de los rudos. El ex técnico apareció en el cuadrilátero junto a Maldición Jr y Black Cat Jr, y no solo eso, les dio la victoria haciendo trampa, pues le quitó la máscara a Asterisco Jr, para luego llevárselo al toque de espaldas y escuchar el conteo de uno, dos y tres.
La afición no podía creer esa traición, mucho menos sus ex compañeros Pitágoras Jr y Magnífico. Al parecer el promotor quedó encantado con su lucha y ha decidido dejarlo en el bando del mal.
El próximo fin de semana Sustaita formará mancuerna con un rudo consagrado como el Único Jr, para enfrentarse al Magnífico y La Monja.
