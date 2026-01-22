Deportes

Sustaita se hizo rudo

Tremenda sorpresa dio Sustaita al cambiarse al bando de los rudos
  • Por: Alberto Gamboa
  • 22 / Enero / 2026 -
  • COMPARTIR
Sustaita se hizo rudo

Sustaita puso espaldas planas a Asterisco Jr. para lograr su primera victoria como rudo.

Tremenda sorpresa dio Sustaita al cambiarse al bando de los rudos. El ex técnico apareció en el cuadrilátero junto a Maldición Jr y Black Cat Jr, y no solo eso, les dio la victoria haciendo trampa, pues le quitó la máscara a Asterisco Jr, para luego llevárselo al toque de espaldas y escuchar el conteo de uno, dos y tres. 

La afición no podía creer esa traición, mucho menos sus ex compañeros Pitágoras Jr y Magnífico. Al parecer el promotor quedó encantado con su lucha y ha decidido dejarlo en el bando del mal. 

El próximo fin de semana Sustaita formará mancuerna con un rudo consagrado como el Único Jr, para enfrentarse al Magnífico y La Monja. 


EL MAÑANA RECOMIENDA