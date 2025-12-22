Superan Rynos a Fory Five

Los Rynos no aflojan el paso para continuar en el primer lugar en el Torneo Nocturno de la Liga Aztlán de Softbol y su reciente víctima fue Fory Five al superarlos 12-5.

Por espacio de cinco entradas completas el juego estuvo en la balanza para ambos planteles, aunque los Rynos lograron defender la ventaja de 7-5, pero el momento clave se escribió en la baja de la sexta entrada cuando descargaron ataque de cinco carreras y de esta forma asegurar la victoria.

El duelo de lanzadores estaba entretenido entre Jesús Ríos y Hugo Martínez, pero a este último le cometieron errores el tercera base y parador en corto, que termino por sentenciar su derrota como también los cinco viajes que se realizaron al pentágono para colocar cifras finales.

Todo apuntaba que los Rynos se iban en blanco en la sexta tanda de bateo al tener dos hombres fuera de circulación, pero Miguel Contreras pegó doblete y Axel Quintanilla aprovecho pecado del parador en corto para prender la mecha y llegaran los imparables espalda con espalda de Rafael Caballero y Guadalupe Ríos, además Jesús Guerrero limpio las almohadillas con triple.

Con este resultado los Rynos no baja de la posición de honor y se perfila como uno de los candidatos en quedarse con el gallardete de campaña, mientras Fory Five están en la disputa de conseguir uno de los boletos al playoff.



