Sultanes acarician la gran final

Los Sultanes de León no se tardaron mucho tiempo en poner condiciones en la postemporada, de la categoría B de 65 años y más, tras superar 25-14 a Hospital Vida, en el campo Manuel Pavón Mortera del Club Social y Deportivo Veteranos y Jubilados.

El momento clave del encuentro se suscito en la parte baja de la sexta entrada cuando la ofensiva de los Sultanes exploto con 16 carreras para de esta forma tomar el mando de la serie y colocarse a un juego de avanzar a la gran final.

Los viajes al pentágono dieron inicio por conducto de Elías De León, que en conjunto con Mariano y Peña se encargaron en construir una ventaja que nunca perderían, que también fue bien manejada por el relevista José Luis Aguiñaga, que calmo los ánimos de sus contrincantes.

Los bateadores que fueron más efectivos en el line up son De León al presumir su buen juego de pelota de 5-5 con un jonrón, José Pérez, Carlos Rubio y Julio Zorrilla no se quedaron atrás al irse de 5-4, respectivamente, Rolando Vargas de 4-4 y José Belmares aportó con tres imparables.