Van por el campeonato

Los Sultanes de León rugieron fuerte en el campo Manuel Pavón Mortera al derrotar por pizarra de 22-6 a Hospital Vida para obtener su boleto a la gran final de la categoría B del torneo categorías 60 y Más.

El diamante fue el escenario de esta semifinal en donde Los Sultanes de León impusieron su autoridad ante un rival que no pudo en esta fase avanzar.

José Luis Aguiñaga fue el pitcher ganador, cubriendo toda la ruta siendo respaldado por sus compañeros con esa tremenda ofensiva que tuvieron en este juego, la derrota se la llevo Margil Contreras a quién le hicieron un rally tempranero de seis carreras.

En la tercera los Sultanes de León anotaron cinco y cerraron con ocho en la cuarta para que se decretará el "nocaut".

Asimismo los mejores bateadores fueron, Raúl García 4-2, Julio Zorrilla de 3-2, al igual que Héctor de León, José C. Belmares de 4-4, José Pérez de 4-2 con un jonrón de campo y Jesús Rubio hizo otro jonrón de campo.

Don Elías de León y don Mariano Peña, fue la dupla de estrategas que llevaron al triunfo a los Sultanes, sacando provecho a todo su plantel y moviéndolos como piezas de ajedrez para dar el jaquemate.