¡Hacen vibrar Aguascalientes!

Los Tamaulipecos han escrito un momento histórico en la charrería de Reynosa y Tamaulipas al obtener el subcampeonato de la máxima categoría ¨AAA¨ del Congreso y Campeonato Nacional Charro 2025.

Los reynosenses hicieron vibrar Aguascalientes al convertirse en protagonistas y acceder a la gran final de la máxima justa de charrería de México, que termino por definirse hasta la última instancia de la suerte del paso de la muerte, en la que desafortunadamente se fueron en blanco, para quedarse en el segundo lugar con 335 puntos, mientras Villa Oro de Querétaro ocupó el tercer puesto con 268 de los buenos y el flamante campeón fue El Soyate de Zacatecas con 367 unidades.

Los fronterizos realizaron tremenda charreada, pero en el cerrojazo final se fueron en blanco en la suerte de mayor peligro y eso termino por afectarles en no conquistar el título nacional, ya que el conjunto de Pepe Aguilar logró cosechar 24 puntos, siendo los que marcaron la diferencia.

El inicio de los Tamaulipecos fue alentador al cosechar 39 productivos en la cala de caballo, después agregaron 17 más a la cuenta al concretar un pial, posteriormente la tercia de coleadores registró en colectivo 58 puntos que los colocó inmediatamente en la pelea. Otro de los momentos importantes fue el buen desempeño en lazo de cabeza, pial de ruedo y jineteo de yegua.

Los comandados por Javier Cantú metió una mangana a pie de tres oportunidades y después en las manganas a caballo realizaron dos para tener la mesa servida en el paso de la muerte donde no pudieron sumar.