Se conforma el León con subcampeonato

Con apenas un año de jugar juntos los futbolistas de la Escuela Filial León Reynosa ya han comenzado a ver resultados y este se dio en la recta final de este 2025, tras conseguir su primer trofeo de subcampeón en la categoría 2011-2012 de la Liga Campeones de Futbol.

Los esmeraldas reynosenses se convirtieron en protagonistas en el torneo regular para de esta manera ganarse el derecho de participar en la liguilla, en la que lograron llegar hasta la última instancia para quedarse con el segundo puesto de la división.

El trabajo realizado por los entrenadores Jesús Moreno, Benjamín Nacerá y Daniel Ortiz se ha reflejado en cada uno de los encuentros que sostienen en el organismo formativo infantil y juvenil.

Dentro de los objetivos que se han trazado para el siguiente año es participar en justas de nivel estatal y nacional para que los jugadores tengan mayor roce.

La plantilla que es filial oficial del plantel de la Liga MX es compuesta por Adán Cantú, Alexis Corral, Cristóbal Castillo, David Alejo, Iker Contreras, Iker España, Iker Hernández, Iñaki Calderón, Jaden Resendez Peña, Maximiliano Torres, Santiago Del Ángel y Sebastián Vázquez.

La categoría 2011-2012 de la Escuela Filial León Reynosa cerró su actividad de este 2025 con su reciente participación en la quinta edición de la Copa Navideña Tuzos Reynosa, en la que realizaron productivo desempeño en cada uno de los cotejos que disputaron.