Soluciones Sario apalean a Compirri

Con certero madruguete de cinco carreras en la primera entrada fue más que suficiente para que Soluciones Sario se encaminará al triunfo de 10-1 sobre Compirris, dentro de las hostilidades de la Liga Burocrática de Softbol.

Los peloteros de Soluciones dieron una inmediata solución en imponerse y de esta manera ponerle un alto total a los Compirris para continuar con su buen paso en el campo Pedro Guajardo.

Entre los bateadores con mayor efectividad que figuraron fueron Luis Dix que en tres turnos completos sacudió par de imparables en el terreno de juego, mientras Guadalupe Ortega estuvo en plan grande al disparar tres cuadrangulares y ser la pieza fundamental de la victoria, seguido de Dimas Ávila y Alberto Soria que ambos se fueron de 3-2.

Por su parte el serpentinero Carlos Arratia recibió el mínimo daño de una carrera para de esta forma quedarse con el triunfo, además de apagar por completo el accionar ofensivo de los Compirris, los cuales por más que intentaron no le pudieron casar los envíos.







