Final de infarto en Softbol Veteranos

Obligados por las circunstancias El Cabrito tenía que ganar a como diera lugar el segundo de la serie de campeonato y así lo terminaron por hacer al vencer dramáticamente a Sindicato por pizarra de 16-15.

La final de la letra D1 de la Liga Veteranos de Softbol se va alargar a un juego al estar empatados 1-1. El Cabrito cayó en su primer compromiso 19-21 por lo que en su segundo duelo se volvió aplicar en la ofensiva para ganar por la mínima diferencia.

Uno de los momentos claves del juego fue cuando los peloteros de El Cabrito fabricaron seis carreras en la quinta entrada y posteriormente agregaron cuatro en el sexto episodio para de esta manera encaminarse en salir bien librados del diamante.

Por su parte, el Sindicato estuvo cerca de igualar tras fabricar rally de cinco carreras para de esta forma acercarse por la mínima diferencia, pero el relevista Macario Castillo ingreso fino para colgar los tres últimos out para finiquitar las hostilidades.



