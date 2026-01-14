¡Triunfo histórico!

Las Amigas de José Urbina se han declarado como las reinas absolutas del diamante al obtener el tricampeonato de playoff femenil de la Liga Veteranos de Softbol.

En esta serie de campeonato culminaron la obra al salir vencedoras en el segundo de la serie por marcador apretado 13-10 sobre las Osas.

Las peloteras de José Urbina prendieron rápido la pólvora en la primera entrada al registrar cuatro carreras que fueron remolcadas por Iliana Guzmán al pegar doblete, seguido de los imparables espalda con espalda de Cinthia Villarreal, Kimberly Ibarra y Jimena González.

Las Osas consiguieron reponerse con rallys de cinco y cuatro anotaciones que fabricaron en el segundo y cuarto episodio, respectivamente, para colocar la pizarra 10-7.

Cuanto todo parecía que las Amigas de José Urbina iban a disputar un tercer juego sacaron a flote el encuentro en el sexto episodio con desfile de cinco carreras que salieron de los dobletes de Gilsa Portillo, Norma Ibarra y triple de Iliana Guzmán.