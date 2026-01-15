Sofía García sigue demostrando que es una mujer de retos pues no solo corrió su primer maratón sino que registró el mejor tiempo para una reynosense a nivel internacional. Su especialidad es el triatlón y también domina las carreras de 5, 10 y 21 kilómetros, pero le faltaba ponerse a prueba en los 42 kilómetros (26.2 millas) donde para sorpresa de muchos logró una destacada participación en el Maratón de Houston, Texas.

Sofía cruzó la meta con un tiempo de 3:00:32 horas para terminar en el lugar 25 de su categoría (femenil 30-34 años), muy cerca de las atletas elite.

La triatleta reynosense debutó en los maratones y registró un tiempo de 3 horas.

La saeta fronteriza mantuvo un ritmo de 4 minutos y 17 segundos por kilómetro. Con este resultado tiene amarrada su calificación al Maratón de Boston del 2027 que se convertirá en su próximo reto.

El año apenas comienza pero "Sofi" ya tiene varios eventos en su agenda. La siguiente competencia será el Duatlón de Saltillo a celebrarse en febrero, donde buscará otro boleto mundialista.

Posteriormente participará en el evento Ironman 70.3 de Monterrey, donde se registrará en la modalidad de relevos.



